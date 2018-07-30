30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Шумилинском районе утонул подросток, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

В Шумилинском районе 29 июля 15-летний парень на речке Прудок возле деревни Убоино купался с друзьями. В какой-то момент он решил переплыть ее, но до берега добраться не хватило сил. Тело его достали водолазы.

Днем ранее, 28 июля, на озере Полонское возле агрогородка Вороны Витебского района утонул 44-летний местный житель.

Между тем двоих человек в регионе на минувшей неделе удалось спасли. Первый случай произошел в Шарковщине: 39-летний мужчина пьяным купался на реке Дисна и начал тонуть. Работники спасательного поста областной организации вовремя среагировали и достали мужчину. Второй инцидент со счастливым концом произошел в городе Глубокое на озере Мушкат. Здесь подоспевшие спасатели достали из воды 14-летнюю девочку.

С начала года в регионе утонули 34 человека, из них два несовершеннолетних, спасены 11, в том числе трое детей. Кроме того, более 700 человек были предупреждены о нарушениях правил купания.-0-