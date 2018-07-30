Рыбак спас на Немане мужчину, второй утонул

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очевидец-рыбак спас на Немане купающегося в запрещенном месте мужчину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

На стихийном пляже неподалеку от Румлевского моста в Гродно 27 июля отдыхала компания. "В какой-то момент двое мужчин решили искупаться. На их состояние обратил внимание находившийся на берегу рыбак. На его предупреждения, к сожалению, мужчины не отреагировали", - рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД. Вскоре рыбак заметил, что мужчины стали тонуть. Он бросился в воду, успел достать одного из горе-купальщиков. Спасти второго не успел. Тело в 20 метрах от места происшествия 28 июля обнаружили водолазы.

В ОСВОД подчеркнули, что это уже второй трагический случай в районе Румлевского моста. Когда-то предпринимались шаги по созданию официального пляжа, однако из-за особенностей Немана, сильного течения в этом месте, купание здесь смертельно опасно. Тем более что в черте города на реке действуют три официальных пляжа, где организовано дежурство спасателей - Центральный, Лососно и Пышки.

С начала года в Гродненской области вода унесла жизни 33 человек.-0-