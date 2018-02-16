16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме на пешеходном переходе "Фольксваген" сбил 9-летнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 15 февраля по улице Ружанской в райцентре. Под колесами легковушки оказался ребенок.
Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Пешеход был обозначен световозвращающими элементами. Сейчас устанавливается, почему водитель не смог вовремя заметить ребенка.
Юный пешеход с травмами госпитализирован. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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