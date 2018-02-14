Водителя автобуса за наезд на мальчика в Минске приговорили к 4 годам ограничения свободы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении водителя автобуса за наезд на 12-летнего мальчика, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Мужчина признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. По решению суда, обвиняемый также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

По данным следствия, 10 ноября 2017 года около 7.40 автобус на ул.Якуба Коласа сбил 12-летнего мальчика. Транспорт двигался со скоростью около 60 км/ч от ул.Калинина в направлении ул.Белинского по крайней правой полосе. При подъезде к перекрестку для него горел разрешающий сигнал светофора. Со слов 54-летнего водителя, на дорогу вне пешеходного перехода мальчик выбежал внезапно.

Мальчик впоследствии рассказал, что после остановки трамвая вышел на проезжую часть и хотел направиться к транспорту. Что происходило дальше, шестиклассник не помнит. По заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные им в результате наезда телесные повреждения относятся к категории тяжких.

По выводам следствия, водитель автобуса въехал в обозначенную дорожными знаками и разметкой зону остановочного пункта трамвая и не уступил дорогу шедшему к нему школьнику. Мужчина признал, что не обратил внимания на трамвай с включенной аварийно-световой сигнализацией в зоне остановки. В содеянном он раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне.-0-