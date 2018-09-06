В Слонимском гарнизоне рядовой покончил с собой

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из воинских частей Слонимского гарнизона рядовой 5 сентября совершил суицид. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

"Военнослужащему было 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода. Предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы", - говорится в сообщении.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку, в воинской части работает комиссия Министерства обороны.

Военное ведомство выражает соболезнование родным военнослужащего и окажет им необходимую помощь.-0-