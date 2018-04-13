В Сморгонском районе дачник серьезно пострадал при сжигании мусора

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе дачник серьезно пострадал на пожаре, который разгорелся из костра с мусором. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 12 апреля в дежурную службу обратилась жительница деревни Завелье Сморгонского района. Она сообщила о пожаре на соседнем подворье.

Как оказалось, мужчина 1971 года рождения наводил порядок на территории родительского дома, который использует под дачу. Мусор дачник сжигал.

"От костра загорелась сухая трава, и пламя перебросилось на сарай. Порывы ветра усугубляли ситуацию. На помощь пришла соседка. Она подала садовый шланг и включила насос. При тушении мужчина получил ожоги рук и ног 2-3-й степени (8% тела) и сейчас находится в реанимации", - рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться по высокой сухой траве на другие строения и соседние подворья. Однако пожар повредил имущество, кровлю и стены хозяйственной постройки, а также кузовные элементы припаркованного неподалеку автомобиля.

Спасатели отмечают, что жечь мусор можно только в безветренную погоду, место костра - окопать. Постоянно необходимо следить за огнем, держать под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой. Расстояние до строений должно быть не менее 10 м, от леса - 20 м. После сжигания нужно залить угли водой.-0-