16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе из озера достали автомобиль с телами двух рыбаков. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

"Прямо сейчас следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия около озера в Сморгонском районе. Из воды был извлечен автомобиль с телами двух рыбаков, которые ранее считались без вести пропавшими", - говорится в сообщении.

Работой на месте руководит начальник УСК по Гродненской области Олег Шандарович.

Как уточнили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, пропавших обнаружили представители спецподразделения "Алмаз". Они прочесывали озеро. В масштабных поисках принимали участие также представители Сморгонского РОВД, МЧС, местные жители и волонтеры.

Двое мужчин 1980 и 1973 годов рождения уехали на рыбалку на озеро вблизи деревни Белая Сморгонского района 6 октября, после чего не выходили на связь. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Возможно, мужчины уснули в машине, и в какой-то момент она покатилась в озеро. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, назначены необходимые экспертизы.-0-