В Лунинце годовалый мальчик утонул в пруду

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце в декоративном пруду утонул годовалый ребенок, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Несчастный случай произошел 10 октября. Мальчик играл во дворе частного дома. В это время его отец занимался уборкой в автомобиле. На несколько минут мужчине понадобилось зайти в дом. Выйдя на улицу, он увидел сына в пруду в бессознательном состоянии.
Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, однако положительных результатов они не дали. Медики констатировали смерть ребенка.
Следственный комитет проводит проверку.-0-
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