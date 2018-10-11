В Лунинце годовалый мальчик утонул в пруду

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце в декоративном пруду утонул годовалый ребенок, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел 10 октября. Мальчик играл во дворе частного дома. В это время его отец занимался уборкой в автомобиле. На несколько минут мужчине понадобилось зайти в дом. Выйдя на улицу, он увидел сына в пруду в бессознательном состоянии.

Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, однако положительных результатов они не дали. Медики констатировали смерть ребенка.

Следственный комитет проводит проверку.-0-

Фото СК