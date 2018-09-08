В Сморгонском районе перевернулся самодельный трактор, водитель погиб

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе перевернулся трактор, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в ГАИ Гродненской области.
ДТП произошло 7 сентября в агрогородке Крево. Сельчанин ехал с супругой на самодельном незарегистрированном тракторе. "Транспорт перевернулся на горизонтально прямом участке дороги и стал вверх колесами на обочине", - проинформировали в ГАИ.
Водитель трактора скончался на месте, женщина доставлена в медучреждение.-0-
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