В Сморгонском районе перевернулся самодельный трактор, водитель погиб

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе перевернулся трактор, водитель погиб, сообщили БЕЛТА в ГАИ Гродненской области.

ДТП произошло 7 сентября в агрогородке Крево. Сельчанин ехал с супругой на самодельном незарегистрированном тракторе. "Транспорт перевернулся на горизонтально прямом участке дороги и стал вверх колесами на обочине", - проинформировали в ГАИ.

Водитель трактора скончался на месте, женщина доставлена в медучреждение.-0-