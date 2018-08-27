27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе спасен зажатый механизмом машинист конвейера. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 6 часов утра 27 августа от работника предприятия по производству строительных материалов в деревне Михневичи поступило сообщение о том, что его коллеге требуется помощь спасателей. Выяснилось, что между трансбордером (машина для подачи формовочной массы в печи) и бетонным основанием 45-летнему машинисту конвейерных линий зажало ногу.

При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и бензореза пострадавшего деблокировали и передали работникам скорой помощи. Мужчина доставлен в реанимационное отделение районной больницы.-0-