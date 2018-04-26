26 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении тракториста, совершившего смертельный наезд в Витебском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебским районным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства гибели тракториста во время проведения сельскохозяйственных работ. Трагедия произошла 23 апреля около 13.20 на поле вблизи агрогородка Задубровье Витебского района. Механизатор, управляя трактором К-744 в сцепке с сеялкой, перед началом движения вперед не убедился в безопасности движения и по неосторожности совершил наезд сеялкой на второго работника. В результате тяжких телесных повреждений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении 35-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст144 УК РБ (причинение смерти по неосторожности). К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В момент аварии механизатор был трезв.

Следователи совместно с экспертами и представителем Департамента государственной инспекции труда провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и документы, необходимые для установления фактических обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская, автотехническая и медико-криминалистическая экспертизы, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Витебской области. Проводятся другие необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия.-0-