В Столинском районе один из пострадавших в ДТП с мотоциклом скончался в больнице

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в больнице скончался один из двух пешеходов, пострадавших в аварии с мотоциклом, сообщили БЕЛТА в МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 10 августа в агрогородке Рубель. Мотоциклом "Минск" управлял 20-летний житель деревни Хотомель. Напротив одного из домов водитель сбил 54-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, которые находились у края проезжей части. Все с травмами были госпитализированы в Столинскую райбольницу. Пострадавшего мужчину-пешехода спасти не удалось. Он скончался 20 августа в 4.30 в реанимационном отделении.

Мотоциклист не имеет прав на управление транспортом категории А, за руль сел в состоянии опьянения. Кроме того, его мотоцикл не зарегистрирован. Пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.

Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) УК.-0-