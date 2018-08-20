В суде по делу Коржича зачитали показания его отца

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде по делу рядового Александра Коржича зачитали показания его отца, передает корреспондент БЕЛТА.

Мужчина не смог прийти на судебное заседание по состоянию здоровья. В протоколе допроса на предварительном следствии, в частности, говорится, что в школе Александр учился хорошо, ходил на каратэ. У него был скутер, а на 18 лет мама подарила машину. Парень любил рыбалку, очень сильно увлекался техникой. После колледжа пошел работать на станцию технического обслуживания.

Александр пропустил осенний призыв 2016 года и взял отсрочку, поскольку проходил обследование. Ранее у него был установлен пролапс митрального клапана. После весеннего призыва 2017 года парень сказал, что пойдет служить. После службы он планировал поступать в вуз.

По словам отца, Александр всегда был жизнерадостным, общительным, компанейским парнем. Алкоголем не злоупотреблял.

В суде выступили несколько военнослужащих, признанных потерпевшими. О фактах неуставных отношений солдаты, как правило, рассказывали неохотно, поэтому прокурор зачитывал показания, которые те давали на предварительном следствии. В протоколах подробно описывается, как военнослужащие выкупали телефоны, отжимались в противогазах после отбоя. В обвинении также говорится, что за разрешение сходить в магазин солдатам приходилось покупать продукты питания (кофе, вафли и др.) обвиняемым и др.

Один из потерпевших заявил, что телефон у обвиняемых не выкупал, продукты питания не покупал. Только однажды он решил отблагодарить пакетиком кофе одного из обвиняемых после того, как тот разрешил отлучиться по личной причине.

Что касается рядового Александра Коржича, практически все военнослужащие утверждают, что по характеру парень был добрым, общительным. Поначалу он хотел служить, но после выписки из медпункта это желание пропало. Он стал замкнутым, необщительным.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).-0-