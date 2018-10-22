В Светлогорске мужчина упал с парапета в Березину

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске спасатели извлекли из Березины мужчину, упавшего в воду с парапета, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение о тонущем в реке поступило спасателям в субботу в 04.25. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия через 8 минут. При помощи спецоборудования извлекли мужчину 1964 года рождения из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи.

После осмотра с предварительным диагнозом "общее переохлаждение, алкогольное опьянение" мужчину госпитализировали в райбольницу.

Как выяснилось, пострадавший - слесарь одного из предприятий. Упал в воду, оступившись на парапете.

По словам официального представителя, инцидент произошел на набережной в районе улицы Советской на участке реки шириной около 100 м и глубиной от 2 до 4,5 м.-0-