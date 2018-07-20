20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе 12-летняя девочка утонула на глазах у дедушки. Такая информация размещена в газете "Светлагорскія навіны", сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел 19 июля после полудня на водоеме возле агрогородка Вежны. Сюда местный житель привез четверых детей и, хотя у водоема были установлены знаки о запрете купания, разрешил им зайти в воду. Через несколько минут мужчина услышал крики о помощи. Он смог вытащить одну девочку, собственную внучку ему спасти не удалось.
Подробности и причины трагедии сейчас устанавливаются.-0-
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