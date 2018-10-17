В Светлогорском районе работники АПК похитили 80 мешков зерна кукурузы

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Светлогорского РОВД завершили проверку по факту хищения зерна кукурузы с территории зернотока СДУП "Михайловское-агро", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В краже подозреваются два работника сельхозпредприятия, 1986 и 1991 годов рождения. Один из них был замечен в Бобруйске при перевозке 25 мешков зерна кукурузы без сопроводительных документов в начале октября. Милиционеры остановили микроавтобус под управлением местного жителя - скупщика краденого. В этом авто находился и поставщик - работник СДУП "Михайловское-агро".

Позже в деревне Михайловка при обыске по месту жительства его подельника 1991 года рождения было изъято еще 10 мешков с кукурузой.

Правоохранители выяснили, что 25 сентября около 7.30 с территории зернотока агропредприятия напарники похитили из бункера 80 мешков зерна кукурузы общим весом 4 т. Ущерб оценивается в более чем Br1,5 тыс. Большую часть украденного подельники реализовали, 35 мешков возвращено в хозяйство.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК.-0-