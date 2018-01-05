5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе в результате ДТП пострадали три человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 4 января на 59-м км автодороги Октябрьский-Паричи-Речица. 51-летняя женщина-водитель "Лады" при обгоне выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Ауди", за рулем которой находился 17-летний парень. С места происшествия бесправник скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий молодой человек был задержан сотрудниками ОГАИ Светлогорского РОВД.

В результате происшествия водитель "Лады" с полученными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение Светлогорской центральной райбольницы. Водитель и 17-летний пассажир "Ауди" также получили телесные повреждения и были помещены в травматологическое отделение той же больницы.-0-