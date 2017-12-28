Четыре человека пострадали при лобовом столкновении машин в Столинском районе

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 27 декабря около 10 часов утра на 2-м км автодороги Столин-Струга-Ольманы. По предварительной информации, 27-летний житель агрогородка Рубель, управляя автомобилем "Ауди", двигался в сторону агрогородка Струга. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Рено", за рулем которого находилась 40-летняя жительница Столина.
В результате аварии пострадали пассажир "Ауди" - 23-летняя жительница агрогородка Бережное, а также водитель и пассажиры "Рено" - 62-летний мужчина и 63-летняя женщина, жители деревни Ямное. Пострадавшие были госпитализированы в Столинскую центральную районную больницу.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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