В Светлогорском районе велосипедиста дважды сбили машины

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе велосипедист дважды оказался под колесами транспортных средств, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 7 января примерно в 17.53 на 69 км автодороги Октябрьский - Паричи - Речица. Автобус МАЗ совершил наезд на 68-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по велосипедной дорожке и внезапно выехал на проезжую часть. Мужчина упал с велосипеда и остался лежать на дороге. В этот момент на него был совершен повторный наезд автомобилем "Пежо Боксер".
С телесными повреждениями велосипедист был госпитализирован в реанимационное отделение Светлогорской центральной районной больницы.-0-
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