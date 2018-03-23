В тяжелом состоянии находятся два участника ДТП с автобусом в Псковской области

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Два участника произошедшего сегодня в Псковской области ДТП с участием белорусского туристического автобуса находятся в тяжелом состоянии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой председателя комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова.
По данным Игоря Потапова, после аварии медицинская помощь в стационарах была оказана 21 человеку: 11 - в Псковской областной клинической больнице и 10 - в детской. В тяжелом состоянии находятся двое взрослых.
"По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля оказана вся необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.
Руководитель региона также дал поручение государственному предприятию "Псковпассажиравтотранс" доставить пассажиров автобуса, которые не пострадали в ДТП, в Санкт-Петербург.
Авария произошла в 4.35 в Струго-Красненском районе Псковской области. Столкнулись туристический автобус, принадлежащий белорусской компании "Евротранс" и следовавший из Беларуси в Санкт-Петербург, а также легковой автомобиль. В автобусе находились 50 человек, в том числе 11 детей, в легковом автомобиле - два человека.-0-
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