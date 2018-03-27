В цехе витебского предприятия "Белвест" случился пожар

27 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске в СООО "Белвест" произошло возгорание в вентиляционном канале. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Информация о задымлении в производственном цехе предприятия по проспекту Людникова поступила спасателям сегодня в 11.18 по прямой линии связи от диспетчера сектора мониторинга "Молния" Витебского областного УМЧС.

На место ЧП было направлено 10 единиц спецтехники. Спасатели обнаружили задымление на четвертом и техническом этажах, а также горение в воздуховоде вытяжной вентиляции главного производственного корпуса "Белвеста".

"На момент возникновения пожара в цехе работало 39 человек. Все они покинули помещение самостоятельно. Никто не пострадал. Работниками МЧС эвакуация работников предприятия не проводилась", - заявили в управлении.

Пожар был ликвидирован в течение 7 минут. Технологический процесс не остановлен. Причина пожара устанавливается.

В производственном цехе поврежден воздуховод вытяжной вентиляции на участке длиной 5 м.-0-