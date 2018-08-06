В Узденском районе горело здание производства по упаковке кукурузных палочек

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе пожар произошел в здании производства по упаковке кукурузных палочек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре производственного здания в д.Королево поступило спасателям в ночь с 4 на 5 августа. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горели открытым пламенем крыша и второй этаж постройки. В здании расположены производственные и складские помещения частных предприятий по фасовке кукурузных палочек и игрушек. Прибывшие подразделения МЧС не дали распространиться огню на пристроенный кирпичный гараж, где находилось три грузовых автомобиля, а также перекинуться на жилые дома, находящиеся на расстоянии 10 м от места пожара", - рассказали в министерстве.

Огнем уничтожена крыша производственного здания на площади 700 кв. м, повреждено оборудование, имущество, стены цеха фасовки кукурузных палочек. Пострадавших нет.

Производство пожарной сигнализацией оборудовано не было, сторожевая охрана отсутствовала. В выходные предприятие не работало.

Причина пожара устанавливается, рассматриваются несколько версий, в том числе короткое замыкание электропроводки.-0-