В Вилейке на переходе машина сбила 11-летнего мальчика

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке на пешеходном переходе машина сбила 11-летнего мальчика. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.
ДТП произошло 4 апреля около 14.30 на улице Шубина. Водитель на автомобиле "Форд Эскорт" ехал с товарищем в сторону автовокзала. Когда подъезжал к нерегулируемому перекрестку, неожиданно на переход вышел мальчик, вслед за которым шла мама. Водитель применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось. Скорая помощь доставила мальчика в Вилейскую больницу, где его осмотрели и сделали снимки. Результат медосмотра показал, что ребенок в госпитализации не нуждается, у него ссадины и ушибы. Мальчика с мамой отпустили домой.
"Водитель молодой, является жителем Вилейского района. Инцидент объяснил тем, что не видел, как ребенок стал переходить дорогу, так как обзор был ограничен. Но, подъезжая к пешеходному переходу, он был обязан снизить скорость", - прокомментировал начальник отделения ГАИ Вилейского РОВД Руслан Скворцов. По факту ДТП проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5108 BYN
|2.5 BYN
|2.515 BYN
|USD
|2.0355 BYN
|2.025 BYN
|2.037 BYN
|RUB
|3.3143 BYN
|3.29 BYN
|3.32 BYN