В Вилейке на переходе машина сбила 11-летнего мальчика

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке на пешеходном переходе машина сбила 11-летнего мальчика. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 4 апреля около 14.30 на улице Шубина. Водитель на автомобиле "Форд Эскорт" ехал с товарищем в сторону автовокзала. Когда подъезжал к нерегулируемому перекрестку, неожиданно на переход вышел мальчик, вслед за которым шла мама. Водитель применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось. Скорая помощь доставила мальчика в Вилейскую больницу, где его осмотрели и сделали снимки. Результат медосмотра показал, что ребенок в госпитализации не нуждается, у него ссадины и ушибы. Мальчика с мамой отпустили домой.

"Водитель молодой, является жителем Вилейского района. Инцидент объяснил тем, что не видел, как ребенок стал переходить дорогу, так как обзор был ограничен. Но, подъезжая к пешеходному переходу, он был обязан снизить скорость", - прокомментировал начальник отделения ГАИ Вилейского РОВД Руслан Скворцов. По факту ДТП проводится проверка.-0-