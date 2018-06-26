В Витебске и Шумилинском районе смертельно травмированы два рабочих

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверки по фактам травмирования рабочих в Витебске и Шумилинском районе 25 июня, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.
Оба случая со смертельным исходом.
Утром 25 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в локомотивном депо Витебска погиб 48-летний машинист тепловоза. Установлено, что потерпевший находился на задней площадке тепловоза, который выезжал из депо задним ходом. Во время движения мужчину зажало между бетонной перегородкой здания и кабиной локомотива. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
Витебский городской отдел СК проводит проверку. Совместно с представителем инспекции охраны труда осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В тот же день в 16.15 на территории предприятия в Шумилинском районе при выполнении погрузочных работ на фронтальном погрузчике "Амкодор" водитель выпал из кабины и получил телесные повреждения. По пути в больницу 56-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
По данному факту также проводится проверка, которая позволит установить причину смерти потерпевшего. Опрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства происшествия.-0-
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