В Витебске легковушка врезалась в световую опору: водитель погиб

24 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В центре Витебска в ночь на 24 января легковушка врезалась в световую опору: водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария случилась около 3.30. Молодой мужчина 1994 года рождения не справился с управлением автомобиля "Форд" и врезался в световую опору, расположенную около магазина "Лазурит" по ул.Замковой.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сегодня в 6:00 он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Правоохранители проводят проверку. -0-
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