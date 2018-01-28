В Витебске на улице Чкалова горела легковушка

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске горел автомобиль, среди основных версий называется поджог, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Загорание легкового автомобиля Volkswagen Passat CC на стоянке на улице Чкалова произошло 26 января около полуночи. Огонь повредил переднюю левую часть и моторный отсек.
Как отметили в управлении, автомобиль оформлен на 26-летнюю безработную жительницу Витебска. В то же время местный видеоблогер по автотематике Евгений Кулешов утверждает, что машина фактически принадлежит ему, о чем он и рассказал в соцсетях. Мужчина часто критиковал в своем видеоблоге работу СТО.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
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