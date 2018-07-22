22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске нетрезвый бесправник пытался скрыться от ГАИ и врезался в светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Ночью 22 июля около 3.30 внимание патрульного наряда ДПС привлек автомобиль "Рено", за рулем которого находился молодой человек. Автомобиль совершал странные маневры на территории АЗС, расположенной в конце проспекта Московского. Сотрудники ГАИ подали водителю сигнал, чтобы тот остановился, однако он предпринял попытку скрыться.

В районе ул. Смоленская водитель неправильно выбрал скорость движения транспортного средства, в результате автомобиль занесло, он наехал на опору светофора и опрокинулся. Из-за удара произошло возгорание автомобиля, которое было потушено прибывшими сотрудниками МЧС. В салоне автомобиля в качестве пассажира находилась несовершеннолетняя местная жительница. В ДТП никто не пострадал.

Водитель выбрался из автомобиля и попытался убежать, но был задержан сотрудниками ГАИ. Им оказался 18-летний житель Витебска, который никогда не имел водительского удостоверения. В момент управления автомобилем он находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1 промилле). За повторное (в течение года) правонарушение ему грозит уголовная ответственность по ч.1 ст.317 УК Республики Беларусь, так как он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На гражданина составлено 4 протокола об административных правонарушениях. На автомобиль наложен арест.-0-