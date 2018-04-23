В Витебске по подозрению во взяточничестве задержаны два сотрудника ветстанции

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске по подозрению во взяточничестве задержаны два сотрудника городской ветстанции, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебский ГОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.430 УК (получение взятки, повторно, группой лиц) в отношении двух сотрудников лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы одного из рынков областного центра - 55-летней заведующей и 58-летнего ветеринарного врача. "В апреле текущего года заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Витебской городской ветеринарной станции, а также ветеринарный врач этой же лаборатории неоднократно принимали взятки - денежные средства. Должностные лица допускали к реализации на рынке мясо и субпродукты без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы", - проинформировала Светлана Сахарова.

Суммы взяток варьировались от Br5 до Br20. "После очередного факта получения денежных средств в служебном помещении лаборатории подозреваемые задержаны сотрудникам органов внутренних дел. С момента задержания женщины содержатся под стражей. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемых, проводят неотложные следственные действия по уголовному делу. Изучаются личности подозреваемых, в их отношении собирается характеризующий материал", - добавила она.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-