В Витебске завершено расследование дела об убийстве табуреткой

6 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование уголовного дела в отношении витебчанки, которой предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК Светлана Сахарова.

50-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью в ноябре прошлого года. Тогда в своей квартире по улице Берестеня в Витебске был обнаружен мертвым 59-летний мужчина. По подозрению в совершении преступления были задержаны три женщины и мужчина, которые накануне распивали с потерпевшим спиртные напитки.

"На протяжении предварительного следствия фигурантка уголовного дела давала непоследовательные показания. Выдвигаемые ею версии не находили своего подтверждения и опровергались показаниями свидетелей, заключениями экспертов и проведенными оперативно-разыскными мероприятиями", - пояснила Светлана Сахарова.

По данным следствия, в ночь на 13 ноября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина с особой жестокостью нанесла множество ударов по различным частям тела погибшего (била табуреткой и другими предметами). Мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался. "Кроме того, обвиняемая угрожала убийством и ударила сожительницу потерпевшего, когда та пыталась пресечь избиение мужчины, в результате чего сломала женщине два ребра", - рассказала официальный представитель УСК.

В ходе предварительного следствия установлен еще один факт совершения преступления обвиняемой. В декабре 2016 года она приняла на хранение системный блок компьютера, на который был наложен арест по уголовному делу в отношении ее сына. Женщина была предупреждена следователем об уголовной ответственности по ст.409 Уголовного кодекса за порчу, израсходование, сокрытие, отчуждение подвергнутого аресту имущества. Несмотря на решение суда о конфискации системного блока, она его продала.

Следствием ей предъявлено обвинение в отчуждении имущества, подлежащего конфискации; убийстве, совершенном с особой жестокостью; насилии и угрозе насилием в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения, в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности (ст.420, п.6 ч.2 ст.139, ч.1 ст.366 УК). С момента задержания обвиняемая находится под стражей.

По делу проведено около трех десятков судебно-медицинских, медико-криминалистических, генетических, дактилоскопических и трасологических экспертиз. Изучена личность обвиняемой: неоднократно привлекалась к административной ответственности за торговлю в неположенном месте, а также торговлю алкогольной продукцией, за причинение легких телесных повреждений.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. -0-