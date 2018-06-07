В Витебске женщина опробовала охотничье ружье на приусадебном участке

7 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске женщину привлекли к административной ответственности за стрельбу из охотничьего ружья на приусадебном участке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в суде Железнодорожного района города.

Женщина 1982 года рождения на своем участке выставила в качестве мишеней листы пенопласта и стреляла по ним из ружья. Она имела разрешение на его хранение и получила охотничий билет. В это время мужчина на соседнем участке занимался делами по хозяйству. Он услышал какой-то звук, но не сразу понял, что это было. Затем мужчина подошел ближе к забору и услышал оглушающий выстрел. Решив не рисковать, он зашел в дом, поднялся на второй этаж и оттуда увидел соседку с ружьем в руках.

"Мужчина направился к ней и высказал свои претензии, на что женщина ничего внятного не ответила. Он обратился в милицию. В результате стрельбы никто не пострадал, но было повреждено имущество соседа", - отметила судья Елена Цыганкова.

В свою очередь женщина на суде заявила, что она стреляла из пневматической винтовки, чтобы проверить ее работоспособность. В ходе проверки были установлены повреждения на бассейне и на деревянном заборе соседа, которые свидетельствовали о стрельбе из огнестрельного оружия. Найденные на месте происшествия дробь и картечь указывали на то, что они являются конструктивными элементами патронов охотничьего ружья.

В итоге 35-летней женщине присудили штраф по ст.17.2 КоАП Беларуси "Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте" в размере 10 базовых величин с конфискацией огнестрельного охотничьего ружья и лишением специального права охоты сроком на один год. Любительница пострелять не признала своей вины, но обжаловать постановление суда не стала.-0-