Минчанин обвиняется в незаконной охоте на косуль

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска обвиняется в незаконной охоте на косуль, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Минчанин был задержан на территории Теляковского лесничества вблизи деревни Яловка Узденского района сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира. В его рюкзаках находилось мясо дикого животного.

Установлено, что мужчина, имея охотничью путевку на пушного зверя, приехал в районный лесхоз из Минска на маршрутном такси. Увидев двух косуль, умышленно выстрелил картечью. Затем туши убитых животных разделал и мясо забрал с собой.

Благодаря следственным действиям и результатам биолого-генетических и иных экспертиз установлено, что охотник незаконно добыл трофейную особь самца и особь самки с тремя эмбрионами. Их части обнаружены в ходе оперативных мероприятий в лесу.

Мужчина признался в содеянном и возместил причиненный окружающей среде ущерб в Br14,7 тыс. На его имущество, в том числе автомобиль и охотничье ружье, наложен арест на сумму Br19 тыс. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-