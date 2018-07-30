В Витебской области предотвратили заказное убийство девушки

30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области предотвратили заказное убийство 21-летней девушки, сообщил журналистам начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов, передает корреспондент БЕЛТА.

Информация о том, что гражданин Армении 1967 года рождения, проживающий в г.п. Богушевск Сенненского района, активно ищет исполнителя для заказного убийства, стала известна правоохранителям весной этого года. Целью наемного убийцы должна была стать 21-летняя односельчанка. Ее жизнь заказчик оценил в $1 тыс.

Во время детальной разработки поступившей информации сотрудниками управления было установлено, что мужчина год назад потерял 16-летнего сына в ДТП. Автомобилем Ford Focus управляла жительница Богушевска. На закруглении дороги Ford зацепил обочину, водитель потеряла контроль над авто, и его вынесло на встречную полосу, где на полной скорости машина врезалась в "Ниву". От полученных травм 17-летняя пассажирка Ford Focus скончалась на месте, а вечером в больнице и 16-летний парень.

Виновником ДТП была признана женщина, управлявшая автомобилем Ford. Суд ей назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с направлением в исправительную колонию-поселение в Гомельской области.

Месть виновнице аварии за гибель сына побудила мужчину к совершению особо тяжкого преступления. Сотрудники ГУБОПиК установили гражданина Беларуси 1979 года рождения, проживающего в России, которому заказчик предложил убить девушку. Дальнейшая реализация преступного замысла проходила под контролем оперативных сотрудников.

"Заказчик избегал телефонных разговоров и иных контактов через средства коммуникации, обсуждение всех вопросов проходило только при личных встречах, на которых настаивал на совершении преступления. В качестве доказательства выполненной работы "условный киллер" предоставил фотографию жертвы с отчленением конечности, изготовленную при помощи фотомонтажа. Мучительная смерть была одним из необходимых условий договора", - рассказал подробности Руслан Баязитов.

После того, как заказчик детально обговорил условия последующей оплаты выполненной работы, он был задержан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.16, п.12 ч.2 ст.139 УК. Подозреваемый в совершении заказного убийства арестован и находится в ИВС Витебска.-0-