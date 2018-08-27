27 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе дачник нашел в лесу снаряды времен войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Мужчина приехал на дачу. Прогуливаясь в лесу возле деревни Дрюково, он наткнулся на торчавшие из-под земли снаряды и сообщил в милицию. Военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 внутренних войск обнаружили три артиллерийских снаряда и две минометные мины времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы были вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-
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