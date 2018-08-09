9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе рыбак нашел снаряды времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Во время рыбалки на реке Лучоса мужчина заметил снаряд. Об опасной находке он сообщил в милицию. На берегу реки возле деревни Кузьменцы Витебского района военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 внутренних войск обнаружили 24 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.
Все находки были вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-
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