9 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе рыбак нашел снаряды времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Во время рыбалки на реке Лучоса мужчина заметил снаряд. Об опасной находке он сообщил в милицию. На берегу реки возле деревни Кузьменцы Витебского района военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 внутренних войск обнаружили 24 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.

Все находки были вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-