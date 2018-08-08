В Витебском районе лесничий нашел снаряды времен войны

8 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе лесник нашел снаряды времен ВОВ, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Во время вырубки участка леса около агрогородка Вороны Витебского района лесничий наткнулся на предметы, похожие на снаряды времен ВОВ. Об опасной находке работник лесхоза сообщил в милицию. В яме лесного массива военнослужащие саперно-пиротехнической группы внутренних войск обнаружили гранату Ф-1, 7 артиллерийских снарядов и 32 артиллерийских взрывателя.

Все находки были вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-