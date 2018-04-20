В Витебском районе погиб велосипедист

20 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Сбитый трактором велосипедист погиб в Витебском районе. Подробности трагедии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Смертельная авария произошла сегодня около 21.20 в агрогородке Ольгово под Витебском. 33-летний водитель трактора МТЗ при повороте на улицу Сельскую наехал на велосипедиста. При падении мужчина сильно ударился головой об асфальт. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи констатировали смерть. Личность погибшего пока не установлена (на вид 55-60 лет).

Водитель попал в аварию по пути с полевых работ на мехдвор. По его словам, велосипедиста он не заметил. Остановился, когда услышал скрежет. Спустившись из кабины, увидел разбившегося мужчину на асфальте и велосипед рядом с трактом.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд транспорта.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать ПДД.-0-