25 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе сын с отцом жестоко избили посетителей кафе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Происшествие случилось в ночь на 24 июня в кафе в поселке Руба. У 30-летнего мужчины возник конфликт с отдыхавшей здесь компанией молодых людей. Тогда он позвал своего отца, который явился на помощь с ножом и битой. Вдвоем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без разбора они избили находившихся на тот момент посетителей кафе, среди которых оказались абсолютно непричастные к конфликтной ситуации люди. Пострадавшими от их действий признаны пять человек, получивших травмы различной степени тяжести, в том числе ножевые ранения. Злоумышленники же, покончив с расправой, с места происшествия скрылись.

Чтобы избежать уголовной ответственности, утром 24 июня молодой мужчина переоделся в новую одежду и самостоятельно обратился в медицинское учреждение с травмой головы, а затем в милицию с заявлением о привлечении к ответственности неустановленных лиц, избивших его в кафе. "Там он и был задержан, так как правоохранителям на тот момент уже удалось оперативно восстановить картину ночных событий. Старшего мужчину сотрудники милиции задержали по месту жительства. На территории дома отца были обнаружены одежда и обувь со следами крови", - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Ранее у мужчин уже были проблемы с законом: отец привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления, а сын неоднократно был судим за кражу, грабеж и хулиганство.

Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об особо злостном хулиганстве.-0-