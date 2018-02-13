В Волковысском районе трое должностных лиц сельхозпредприятия попались на хищении

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе трое должностных лиц сельхозпредприятия уличены в том, что присваивали разницу в стоимости реализованной продукции, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.
Хищение денежных средств выявили работники Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области. Милиционеры установили, что главный ветеринарный врач вместе с двумя другими должностными лицами с апреля 2016 года по март 2017-го оформляли фиктивные документы о приобретении продукции предприятия работниками по льготным ценам. Фактически же цена реализованного товара была выше - разницу злоумышленники присваивали.
Причиненный госпредприятию ущерб превысил Br9 тыс.
В отношении трех должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).-0-
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