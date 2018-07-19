В Вороновском районе контрабандисты пытались уйти от погони

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе двое мужчин на микроавтобусе с контрабандными сигаретами пытались уйти от погони, для остановки автомобиля пограничникам пришлось применить оружие. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел ночью 17 июля. Вблизи деревни Белюнцы Вороновского района пограничный наряд обнаружил свежие следы автомобильных шин. Пограничники определили, что транспортное средство направилось в сторону белорусско-литовской границы. Позже был обнаружен микроавтобус УАЗ. Заметив приближение пограничников, водитель попытался скрыться.

На неоднократные требования об остановке реакции не последовало. "Для пресечения противоправных действий пограничники были вынуждены применить оружие. Несмотря на простреленные колеса, автомобиль продолжал движение. Погоня завершилась задержанием двух граждан Беларуси. Прояснился и мотив нарушителей: мужчины перевозили 55 тыс. пачек сигарет", - рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении обоих правонарушителей начат административный процесс за нарушение пограничного режима (ч.1 ст.23.30 КоАП), перемещение по территории пограничной зоны более 1 тыс. сигарет (ч.6 ст.12.27 КоАП), покушение на перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест (ч.1 ст.14.1 КоАП). Кроме того, в отношении водителя автомобиля УАЗ начат административный процесс по ст.23.4 КоАП за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Задержанным грозят крупные штрафы.-0-

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