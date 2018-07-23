В Зельвенском районе обнаружили машину с телом водителя через два дня после ДТП

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Разбитую машину с телом погибшего водителя случайный прохожий обнаружил через два дня после аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Смертельное ДТП произошло в Зельвенском районе 20 июля. Около 8 часов вечера неподалеку от деревни Голынка 67-летний житель Минска не справился с управлением, в результате чего "Фольксваген" вылетел в кювет. Мужчина погиб.
"В милиции о ДТП стало известно только 22 июля. Разбитый автомобиль был обнаружен в кустах случайными прохожими, недалеко от него находилось и тело водителя", - отметили в ГАИ. Также выяснилось, что в момент аварии водитель был не один. Вскоре личность пассажира установили. 46-летний мужчина 21 июля обращался за помощью в больницу. Перелом ребер он объяснил падением с высоты.
Сейчас выясняются все обстоятельства аварии, а также странное поведение пассажира после нее.-0-
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