Легковушка врезалась в микроавтобус на трассе под Барановичами

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе легковушка врезалась в микроавтобус, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июля около 14.00 на 6-м км трассы Р4 Барановичи - Ляховичи. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Лагуна" был 58-летний житель Ганцевичей. Во время движения мужчина уснул, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Фиат Дукато".

В результате аварии пострадали водитель легковушки и 38-летний пассажир. Они госпитализированы в Барановичскую городскую больницу.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.