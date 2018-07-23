Легковушка врезалась в микроавтобус на трассе под Барановичами

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе легковушка врезалась в микроавтобус, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июля около 14.00 на 6-м км трассы Р4 Барановичи - Ляховичи. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Лагуна" был 58-летний житель Ганцевичей. Во время движения мужчина уснул, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Фиат Дукато".
В результате аварии пострадали водитель легковушки и 38-летний пассажир. Они госпитализированы в Барановичскую городскую больницу.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.-0-
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3272 BYN
|2.329 BYN
|2.335 BYN
|USD
|1.9984 BYN
|1.989 BYN
|1.994 BYN
|RUB
|3.1481 BYN
|3.14 BYN
|3.15 BYN