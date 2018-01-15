В Жлобинском районе осудили фельдшера скорой за непрофессионализм, приведший к смерти пациента

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фельдшера скорой в Жлобинском районе осудили за непрофессионализм, приведший к смерти пациента, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В производстве УСК по Гомельской области находилось уголовное дело в отношении фельдшера бригады скорой помощи Жлобинской центральной районной больницы. Она обвинялась в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое повлекло по неосторожности смерть пациента (ч.2 ст.162 УК).

Следствие установило, что 19 февраля 2017 года в 9.45 бригада скорой помощи в составе фельдшера, санитара и водителя прибыла на вызов в д.Марусенька. Помощь требовалась местному жителю, который без движения лежал на покрытой снегом улице. После первоначального осмотра фельдшер при отсутствии объективных данных неправильно установила диагноз и не выявила признаки переохлаждения.

Неправильно оценив тяжесть состояния пациента, она не измерила температуру его тела, не выполнила глюкометрию и не произвела электрокардиограмму. "Чтобы скрыть допущенные нарушения, в карту вызова скорой помощи фельдшер внесла не соответствующие действительности сведения о поводе к вызову, анамнезе заболевания, об общем состоянии пациента, а также об его отказе от снятия электрокардиограммы, госпитализации и подписи, - рассказала Мария Кривоногова. - При наличии прямых показаний к госпитализации мужчины, фельдшер приняла решение о доставке его по месту жительства. Мужчину поместили на носилки и отвезли домой. Медик порекомендовала знакомому пациента, который инициировал вызов скорой, снять с него влажную одежду, после чего уехала".

Через несколько часов жители деревни повторно вызвали скорую помощь односельчанину. Прибывшая в составе выездной бригады фельдшер в 14.35 констатировала смерть 62-летнего мужчины.

Согласно заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате общего переохлаждения организма от воздействия чрезвычайно низких температур. В крови умершего обнаружен этиловый спирт в концентрации, соответствующей алкогольному опьянению сильной степени.

По результатам расследования уголовного дела следственным управлением УСК внесено представление в адрес начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома. Данное представление рассмотрено с личным участием следователя на коллегии управления здравоохранения. В результате четыре работника службы скорой медицинской помощи привлечены к дисциплинарной ответственности, принят ряд мер организационного характера.

В ходе предварительного расследования фельдшер вину не признала. Следствием была проведена планомерная работа по сбору и закреплению доказательств. В отношении обвиняемой судом Жлобинского района постановлен приговор по ч.2 ст.162 УК. Не согласившись с приговором суда, обвиняемая подала апелляционную жалобу.

Как сообщила официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда приговор суда Жлобинского района в отношении нее изменен в части дополнительного наказания. "Фельдшер признана правомерно осужденной по ч.2 ст.162 УК к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год со штрафом в размере 40 базовых величин (1 БВ - Br24,5), без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - проинформировала Ольга Барсукова.-0-