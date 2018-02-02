Вакульчик рассказал неизвестные подробности нашумевшего дела о коррупционных схемах в СЗАО "БелАВМ"

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал в интервью журналистам неизвестные подробности нашумевшего дела о коррупционных схемах в СЗАО "БелАВМ", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дело СЗАО "БелАВМ" с самого начала находилось на контроле главы государства, поскольку в нем оказались замешаны ряд должностных лиц государственных органов. В конце 2016 года КГБ получил информацию, что управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Людмила Бачило намеревается получить взятку от представителя коммерческой структуры за содействие в признании победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда.

"По поручению Бачило ее подчиненные вместе с сотрудниками "БелАВМ" готовили технические задания таким образом, чтобы на тендере побеждала именно эта компания. За свою "услугу" руководитель ФСЗН получила взятку в $20 тыс. и была задержана с поличным, когда деньги ей передавал бывший генеральный директор СЗАО "БелАВМ" Дмитрий Ронин", - отметил Валерий Вакульчик.

В ходе расследования этого дела были установлены факты коррупции в других государственных органах, частных структурах. Так, КГБ задержал председателя правления ЕРИП Олега Веремейчика, который за проведение заказных тендеров получил от Ронина сначала $9 тыс., а затем 6 тыс. евро. "Были задержаны должностные лица Национального банка, Следственного комитета. Начальник отдела и его подчиненный проходили по 18 коррупционным эпизодам и получили в общей сложности более $10 тыс. По этому же делу проходил и начальник управления МТБанка, он уже осужден за взятку $21,5 тыс.", - добавил председатель КГБ.

Всего в этом деле 23 фигуранта. Коррупционная схема всегда была одна и та же - должностные лица получали взятки за то, чтобы содействовали незаконной победе СЗАО "БелАВМ" в тендерах на закупку оборудования.

"Деньги Ронин обналичивал через посредников, средства прокачивались через оффшорные компании. КГБ выявил еще ряд коммерческих структур, работающих в сфере IT. Они уклонялись от уплаты налогов. Был нанесен ущерб государству. Но должностные лица, руководители структур, которые были причастны к деятельности от уплаты налогов, пошли на сотрудничество со следствием, признали свою вину и возместили нанесенный ущерб. Поэтому их не задерживали. КГБ поддержал их ходатайство о помиловании. Это грамотные специалисты, и важно, чтобы они продолжали работать в интересах государства и общества. Речь идет об известных компаниях", - сказал Валерий Вакульчик.

*** Полный текст интервью по итогам доклада председателя КГБ Президенту выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-