Ветер повалил остановку возле гребного канала в Бресте

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер перевернул сегодня в Бресте остановку, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью областного центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос.

Грозовой фронт надвинулся на областной центр ближе к 18 часам. Дождь сопровождался порывами сильного ветра. Несмотря на то, что стихия была недолгой, она успела оставить после себя след в городе. В частности, на перекрестке в районе гребного канала ветер перевернул остановку. К счастью, никто не пострадал. В ближайшее время коммунальники проведут восстановительные работы.-0-

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