10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанин устроил дома лабораторию для выращивания конопли, сообщили БЕЛТА в МВД.
Специально приспособленное помещение для выращивания конопли в своем доме оборудовал неработающий житель Витебска. Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД, Первомайского РОВД, отдела Департамента охраны и специалист-кинолог задержали его 8 января.
"Изъято 526 г высушенной марихуаны, семена и оборудование. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК", - проинформировали в МВД.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4015 BYN
|2.395 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.0104 BYN
|2.01 BYN
|2.019 BYN
|RUB
|3.5232 BYN
|3.515 BYN
|3.533 BYN