10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанин устроил дома лабораторию для выращивания конопли, сообщили БЕЛТА в МВД.

Специально приспособленное помещение для выращивания конопли в своем доме оборудовал неработающий житель Витебска. Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД, Первомайского РОВД, отдела Департамента охраны и специалист-кинолог задержали его 8 января.

"Изъято 526 г высушенной марихуаны, семена и оборудование. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК", - проинформировали в МВД.-0-