Витебские таможенники изъяли плодоовощной продукции на Br120 тыс.

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли две попытки перемещения по территории ЕАЭС крупных партий плодоовощной продукции, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Вблизи государственной границы Беларуси сотрудники оперативно-поискового отдела таможни приостановили движение пяти грузовых автомобилей. На перемещаемые томаты и гранаты документов, подтверждающих их происхождение и безопасность, у водителей автопоездов не было. Свыше 50 т фруктов и овощей на сумму более Br67 тыс. изъяты.

Во втором случае сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни совместно с сотрудниками Новополоцкого УДФР приостановили движение двух грузовых автомобилей, следовавших по направлению в Российскую Федерацию. Во время проверки установлено, что перемещаемые в транспортных средствах 38 т свежих яблок следуют без необходимых сопроводительных документов. Стоимость изъятых яблок составила около Br53 тыс.

По данным фактам Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.-0-