6 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники задержали нелегальную партию филе форели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Грузовой автомобиль Volvo следовал из Латвии на территорию Беларуси через автомобильный пункт пропуска "Григоровщина". По документам в грузовом отсеке транспортного средства в адрес белорусского получателя перемещались хребты, головы форели и куски лосося мороженые. Однако во время таможенного контроля было установлено, что в действительности в грузовом отсеке, кроме указанного по сопроводительным документам товара, перемещается почти 3 т филе форели. Сопроводительные документы на филе отсутствовали.

Предварительная оценочная стоимость товара составляет более Br29 тыс., он задержан. Таможня начала административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси. Нарушителю грозит штраф в размере 30% стоимости товара.-0-

Фото Витебской таможни