Под Барановичами на скорости опрокинулось авто с водителем, нарушавшим ПДД 19 раз

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе опрокинулся автомобиль "Пежо" с водителем, привлекавшимся к ответственности за нарушение правил дорожного движения 19 раз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло днем 30 апреля на 3-м км автодороги Н319 д.Лотвичи - д.Ягодная. По предварительной информации, 43-летний житель Барановичей на автомобиле "Пежо" на закруглении дороги вправо не выбрал безопасной скорости, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 51-летний житель Барановичского района, который находился на заднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности, доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Установлено, что водитель привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 19 раз в 2008-2016 годах.-0-

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома