Внештатного работника АБФФ задержали по подозрению в распространении порнографии - СК

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внештатного работника ассоциации "Белорусская федерация футбола" задержали по подозрению в распространении порнографии, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Внештатный работник АБФФ Юрий Толкачев был задержан сотрудниками органов внутренних дел 9 апреля. "Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя столицы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.343 УК (распространение порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет). Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, с его участием проводятся следственные действия", - проинформировали в Следственном комитете.-0-