13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки сбил насмерть пешехода в Клецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла сегодня ранним утром на 407-м км автодороги Р-43. "Около 04.40 водитель "Пежо" ехал со стороны Кричева в направлении Ивацевичей и совершил наезд на идущего по проезжей части в попутном направлении 42-летнего пешехода, уроженца Клецкого района. Мужчина погиб от полученных травм", - рассказали в ГАИ.

Световозвращающих элементов у пешехода не было. По факту ДТП проводится проверка.

Как проинформировали в областном управлении ГАИ, за семь месяцев в регионе произошло 105 ДТП с участием пешеходов. Погиб 21 человек и 86 получили травмы. По вине самих пешеходов произошло 59 ДТП. Большинство аварий с участием людей на дороге происходит в темное время суток, на неосвещенных или малоосвещенных участках дорог у населенных пунктов. Так, в 62 происшествиях в темное время суток 42 пешехода не были обозначены световозвращающими элементами.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома